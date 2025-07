Inter nuovo affare dal Bayern | arriva il centrocampista

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa Inter per l’occasione dal Bayern Monaco. Nuovo intreccio a centrocampo per sognare in grande: l’affare a sorpresa La dirigenza nerazzurra continua a lavorare senza sosta in ottica futura per nuovi colpi di scena dal Bayern Monaco. Ecco la nuova mossa a sorpresa per sognare in grande: un nuovo regalo per Cristian Chivu. Nuove idee a sorpresa per continuare il percorso di crescita con l’obiettivo di ringiovanire la rosa a disposizione dell’allenatore romeno: scopriamo la verità sulla futura operazione di mercato. – Lapresse – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, nuovo affare dal Bayern: arriva il centrocampista

In questa notizia si parla di: bayern - inter - affare - arriva

Di Canio punge l’Inter: «Perde punti da inizio stagione, col Bayern ha vinto perché Musiala era out! E su Barella…» - di Redazione L’ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha usato parole dure per descrivere la crisi che sta attraversando l’Inter dopo il KO con la Roma.

Laporta sperava di affrontare l’Inter in Champions League: voleva evitare il Bayern a tutti i costi - L'Inter è l'avversario che il presidente del Barcellona sperava di incontrare in semifinale: non voleva affrontare la trasferta in casa del Bayern Monaco prima dell'eventuale finale.

Luis Henrique Inter, il Bayern Monaco fa dietrofront per via di Kompany: strada spianata per i nerazzurri? Il punto - di Redazione Luis Henrique Inter, il Bayern Monaco fa dietrofront per via di Kompany: strada spianata per i nerazzurri? Il punto sull’esterno brasiliano.

?Ora è anche ufficiale… #Runarsdottir fino al 2029 con l’#Inter. Affare che si sarebbe chiuso intorno ai 125 k coi bonus rispetto all’iniziale richiesta del Bayern da 170 Vai su X

Ultimatum a Çalhanoglu ? La voglia interista di Ederson si scontra con un problema: l’affare Çalhanoglu-Galatasaray non decolla. Il club turco è sbarcato a Milano ma - almeno a ieri sera - non aveva in agenda appuntamenti con l’Inter. Ieri il club nerazzurro Vai su Facebook

Nuovo contatto Inter-David: la pista è aperta, pronti 50 milioni; Milan-Walker, affare in dirittura d'arrivo: tutti i dettagli; Pavard all'Inter, affare quasi fatto: accordo col Bayern Monaco.

Addio Bayern: vuole la Juve, affare da 35 mln - La sua avventura con i tedeschi è praticamente finita e il suo entourage si è mosso con i bianconeri per capire la fattibilità dell’operazione Il calciomercato è entrato nella fase di attesa. Si legge su informazione.it

Luis Diaz Bayern Monaco, arriva la risposta del Liverpool: tutti i dettagli sulla trattativa - Luis Diaz Bayern Monaco | Il calciomercato estivo continua a regalare scossoni. Segnala informazione.it