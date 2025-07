The last of us stagione 3 data di uscita confermata da hbo max

annuncio ufficiale sulla data di uscita della terza stagione di “The Last of Us”. Il mondo degli appassionati di serie televisive e videogiochi attende con grande interesse l’arrivo della nuova stagione di “The Last of Us”. Dopo il finale ricco di colpi di scena della seconda stagione, le indiscrezioni riguardano una conferma importante sulla finestra temporale di rilascio. La notizia più recente riguarda un’affermazione ufficiale proveniente da HBO Max, che ha delineato i piani futuri per la produzione. la conferma della finestra di lancio. quando arriverà la terza stagione?. Secondo quanto dichiarato da Casey Bloys, CEO e presidente dei contenuti HBO e Max, il debutto della terza stagione è previsto per il 2027. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The last of us stagione 3 data di uscita confermata da hbo max

stagione - last - data - uscita

