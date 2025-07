Astio tra Rose Villain e Anna Pepe | la faida silenziosa che divide il rap italiano

Rose Villain contro Anna Pepe: rivalità, tensioni e scelte obbligate sul palco. Scopri cosa si nasconde dietro il gelo tra le due regine del rap. Sai cosa succede quando due regine del rap si contendono la corona? Scintille, tensioni e silenzi pesanti come macigni. Rose Villain non ci gira intorno: in radio le chiedono se Anna Pepe sia davvero la migliore rapper d’Italia, come sostiene Guè. Lei risponde che non si sente certo inferiore. Anzi, rivendica il suo spazio. Dice che lei fa rap sul serio, che ce ne sono tante brave ma non accetta di stare un gradino sotto. Un’affermazione che sa di sfida velata, un guanto di ferro lanciato con un sorriso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Astio tra Rose Villain e Anna Pepe: la faida silenziosa che divide il rap italiano

In questa notizia si parla di: rose - villain - anna - pepe

La leggenda di Guè conquista Napoli con Geolier e Rose Villain e adesso siamo pronti all’evoluzione RnB - Per l'esordio al PalaPartenope di Napoli, Guè ha portato la storia del rap italiano sul palco, vagando in oltre 15 anni di carriera mainstream: ma il viaggio dell'eroe non è ancora finito.

Rose Villain apre il pop up store di Good Villain a Milano - A Milano arriva il pop up store di Good Villain, il brand di make up e skin care lanciato da Rose Villain a inizio 2025.

Capri Music Awards: The Kolors e Rose Villain protagonisti della prima edizione alla Certosa di San Giacomo - Capri si appresta a ospitare la prima edizione dei Capri Music Awards, evento programmato per il 18 luglio 2025 presso la Certosa di San Giacomo.

#Vendite2025 Ecco gli album femminili più venduti in Italia nei primi 6 mesi del 2025. Dal 27 Dicembre 2024 al 26 Giugno 2025. #1 Anna Pepe: Vera baddie 48,090 #2 Rose Villain: Radio vega 29,380 #3 Lady Gaga: Mayhem 28,952 #4 Billie Eilish: Hit me har Vai su Facebook

Equal, il gala Spotify per le donne della musica. Le pagelle look: Annalisa animalier, Anna Pepe pink baddie,; Le star italiane si prendono Parigi: Annalisa, Damiano e i divi nostrani in prima fila alle sfilate francesi; Equal, il gala Spotify per le donne della musica. Le pagelle look: Annalisa animalier, Anna Pepe pink baddie, Rose Villain in mutande.

Rose Villain e Anna Pepe si odiano? Rivelazione choc: “Mai insieme sul palco”/ “Manager in difficoltà” - Rose Villain e Anna Pepe ai ferri corti; tra le due star della musica italiana ci sarebbe una ‘faida silenziosa’ per ragioni imprecisate. Da ilsussidiario.net

Anna e un’altra famosa cantante “si odiano”: ecco chi è - Pare proprio di sì: ecco cos'è emerso, tutti i dettagli e le dichiarazioni. Scrive blogtivvu.com