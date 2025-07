iPhone 17 supporterà la ricarica wireless a 25W anche con caricabatterie MagSafe di terze parti

I nuovi iPhone 17 potrebbero offrire una ricarica wireless più veloce fino a 25W anche con accessori MagSafe di terze parti, grazie al supporto del nuovo standard Qi 2.2. Attualmente, i modelli di iPhone compatibili con MagSafe utilizzano lo standard Qi 2, che consente una ricarica massima di 15W con caricabatterie non ufficiali. Solo gli accessori originali Apple raggiungono i 25W, come nel caso dell’iPhone 16 abbinato a un caricatore da 30W. Tuttavia, con il passaggio al nuovo Qi 2.2, atteso con la linea iPhone 17, questa limitazione potrebbe sparire. Le certificazioni di recenti accessori sul sito NCC di Taiwan suggeriscono che Apple sta testando e approvando caricabatterie MagSafe di terze parti con supporto fino a 25W. 🔗 Leggi su Lorenzoperucci.com © Lorenzoperucci.com - iPhone 17 supporterà la ricarica wireless a 25W anche con caricabatterie MagSafe di terze parti

In questa notizia si parla di: iphone - ricarica - magsafe - wireless

