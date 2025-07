Camion travolge un' auto ferma in galleria lungo la Variante di valico sull' A1 | morti un uomo e due donne

A bordo della macchina, oltre alle tre vittime, c'erano una donna e la figlia di 4 anni: entrambe sono in gravi condizioni. I cinque risultano residenti in Piemonte. Illeso il conducente dell'autocarro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Camion travolge un'auto ferma in galleria lungo la Variante di valico sull'A1: morti un uomo e due donne

In questa notizia si parla di: camion - travolge - auto - ferma

