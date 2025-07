Ore di paura sul Monte Bianco | alpinista sospeso nel vuoto

Un silenzio innaturale avvolgeva la parete rocciosa, rotto solo dal sibilo del vento che frustava le cime. L’aria era gelida, tagliente come una lama, e ogni respiro era una sfida. Le dita, intorpidite dal freddo, stringevano la roccia con una forza quasi disperata, mentre lo sguardo si perdeva nel vuoto sottostante, un abisso di nebbia e ghiaccio che toglieva il fiato. Il tempo sembrava essersi fermato, sospeso tra la speranza e la rassegnazione, in attesa di un aiuto che pareva non arrivare mai. Ogni fibra del corpo urlava, ma la mente si rifiutava di cedere. I pensieri si affollavano, veloci come fiocchi di neve al vento, ripercorrendo ogni passo, ogni decisione che aveva portato a quel precario equilibrio tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ore di paura sul Monte Bianco: alpinista sospeso nel vuoto

In questa notizia si parla di: vuoto - paura - monte - bianco

Paura a Albavilla, bus con 55 bambini esce di strada: parte anteriore sospesa nel vuoto per due metri - Grande spavento oggi 29 maggi per una scolaresca in gita. Intorno alle 16:50 è stato richiesto un intervento urgente di soccorso tecnico sulla strada che sale all’Alpe del Viceré, in via Partigiana.

Funambolo-alpinista in equilibrio su una corda per 800 metri tra due vette nel massiccio del Bianco; La storia tragica (e dimenticata) degli incidenti in funivia. Quando il conte Giliberti sul Monte Bianco disse: «C'è qualcosa lassù che non possiamo comandare»; Sospeso nel vuoto per 8 ore in piena notte: alpinista salvato nella notte sul Monte Bove, ad Ancona.

Appeso su parete Monte Bianco, alpinista in salvo - Si è conclusa con esito positivo l'operazione di salvataggio dell'alpinista italiano, rimasto appeso nel vuoto sulla parete del Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. Da ansa.it

Alpinista “sospeso” sul Monte Bianco, il soccorso spettacolare: così era rimasto bloccato - E' in corso un tentativo di salvataggio da parte del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di un alpinista rimasto bloccato, appeso nel vuoto, sulla parete ... Scrive msn.com