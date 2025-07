Sommer Inter il Galatasaray guarda le alternative | un altro top in lista cosa succede

Sommer Inter, le ultime sul futuro del portiere svizzero dopo l’interessamento da parte del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Dopo le voci che hanno circolato nelle scorse settimane riguardo l’interesse del Galatasaray per Yann Sommer, il club turco ha intensificato la sua ricerca per un nuovo portiere. Mentre il futuro del portiere svizzero sembra ormai essere sempre piĂą indirizzato verso la permanenza all’ Inter, con il tecnico Cristian Chivu che ha dato segnali di fiducia, il Galatasaray ha messo nel mirino un altro grande nome: Ederson, portiere del Manchester City. Secondo le informazioni del giornalista turco Yag?z Sabuncuoglu, il Galatasaray ha ufficialmente avviato i contatti con Ederson, che ha mostrato apertura verso il trasferimento in Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, il Galatasaray guarda le alternative: un altro top in lista, cosa succede

In questa notizia si parla di: sommer - inter - galatasaray - guarda

Sommer un supereroe: che cuore questa Inter! Le pagelle – TS - Archiviata la roboante vittoria in Champions League, l’Inter fa i conti con le pagelle dei media. Tutti perfetti, a partire da Simone Inzaghi che regala al club – scrive Tuttosport – una continuità che mancava da Helenio Herrera.

Inter-Barcellona: Sommer eroe del match, Frattesi e Martinez decisivi - Incredibile ma vero: finisce 4-3 e il man of the match è un portiere, Yann Sommer. "Sono molto felice, è stata una partita incredibile - dice l’elvetico alla fine di Inter-Barcellona - L’ultima su Yamal è stata una parata speciale, lui è un giocatore fortissimo.

Hakimi: “Con l’Inter è speciale, ma abbiamo una missione. Sommer? Donnarumma ancora più forte” | Champions League - 2025-05-07 23:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Hakimi: “Con l’Inter è speciale, ma abbiamo una missione.

Dalla Turchia - Il #Galatasaray continua a guardare in casa #Inter: piace anche #Pavard Vai su X

Il Galatasaray cerca un portiere in Serie A: ha sondato Maignan, ma il francese resterà al Milan. Allegri lo considera un leader imprescindibile. Anche Sommer è stato valutato, ma l’Inter non intende cederlo. Mike, in scadenza 2026, potrà valutare offerte da ge Vai su Facebook

Sommer-Galatasaray, l'Inter guarda in casa Barcellona per il portiere; Inter, Sommer nel mirino del Galatasaray: la situazione; Inter, Calhanoglu e Sommer assieme in vacanza: il Galatasaray 'apprezza'.

Sommer Inter, il Galatasaray ci ripensa: si guarda in casa Milan, svelato l’obiettivo - Sommer Inter, le ultime sul futuro del portiere svizzero dopo l’interessamento da parte del Galatasaray. Segnala informazione.it

Sommer Inter, ancora viva la possibilità di una cessione! Il Galatasaray lavora su più fronti, ma non rinuncia al colpo tra i pali - Il mercato del Galatasaray entra nel vivo, con il club turco pronto a rafforzarsi per affrontare la nuova stagione. Si legge su informazione.it