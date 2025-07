Nuamah Inter sfuma il colpo per l’U23 | fatta per il trasferimento in Serie A

Nuamah Inter, le ultime sul possibile obiettivo per l’U23 nerazzurra dopo l’addio al Brescia. Tutti i dettagli in merito alla trattativa. Uno degli obiettivi dell’ Inter per la propria squadra Under 23 sembra destinato a sfumare. Patrick Nuamah, centrocampista offensivo classe 2005, che ha giocato nel Brescia e che era rimasto svincolato dopo l’ultima stagione, era stato seguito con attenzione dai nerazzurri come possibile rinforzo per la formazione di Serie C. Tuttavia, come riferito da Sky Sport, il Sassuolo si è inserito a sorpresa nella corsa per il giovane talento italo-ghanese, e le trattative con il club neroverde sono giunte ormai a una fase avanzata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuamah Inter, sfuma il colpo per l’U23: fatta per il trasferimento in Serie A

