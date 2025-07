Ciclismo su pista | Italia devastante agli Europei junior e under 23 Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Subito una giornata super per la Nazionale italiana di ciclismo su pista nel day-1 degli Europei junior ed under 23 in Portogallo, in quel di Anadia. Gli azzurri hanno conquistato infatti subito sette medaglie, l'Inno di Mameli è già risuonato tre volte. Il successo era praticamente annunciato, visto un livello nettamente superiore alle rivali: ha vinto addirittura sorpassando la propria rivale nell'inseguimento individuale Federica Venturelli, medaglia d'oro under 23. Nella stessa disciplina, ma al maschile, imbattibile il britannico Josh Charlton. L'Italia trova gli altri due gradini del podio: secondo è Renato Favero, terzo posto per Luca Giaimi.

EUROPEI ANADIA. AZZURRE PROTAGONISTE: ORO VENTURELLI, ARGENTO CAMPANA, BRONZO BAIMA - Arrivano dalle donne le prime medaglie per l'Italia ai Campionati Europei su pista che oggi hanno preso il via dal velodromo di Anadia in Portogallo. Si legge su tuttobiciweb.it

Ciclismo, per il Vo2 Team Pink poker di convocazioni azzurre per gli Europei Juniores e Under 23 su pista - Quattro "panterine" Juniores (Linda Sanarini, Elisa Bianchi, Agata Campana e Matilde Rossignoli) parteciperanno con l'Italia alla rassegna continentale di Anadia da martedì 15 a domenica 20 luglio ... Lo riporta sportpiacenza.it