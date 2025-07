Franco Carboni Inter fatta per il passaggio all’Empoli | c’è l’annuncio sulle visite mediche

Franco Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri dopo in vista della prossima stagione. I dettagli. La trattativa tra Inter ed Empoli per il trasferimento di Franco Carboni si è finalmente conclusa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giovane difensore di proprietĂ nerazzurra, che ha militato nell’ultima stagione al Venezia, si trasferirĂ a Empoli. Domani il giocatore, classe 2003, è atteso per le visite mediche con il nuovo club, pronti a chiudere l’operazione che vedrĂ il ragazzo continuare la sua crescita nella massima serie. Carboni, che nella scorsa stagione ha impressionato per le sue qualitĂ difensive, sarĂ una pedina importante per l’Empoli, che sta cercando di rinforzare la propria difesa in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

