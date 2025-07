Turista americano rapinato e accoltellato su un treno regionale per Milano Bovisa

Violenta rapina ai danni di un turista americano su un treno in viaggio da Melegnano a Milano Bovisa. Il ventisettenne, secondo quanto riferito dal capotreno, è stato aggredito da un gruppo composto da tre o quattro giovani, presumibilmente di origine nordafricana, che l'hanno con un' arma da taglio. Il fendente ha sfiorato la gola e attraversato la spalla sinistra fino alla destra, provocando ferite superficiali ma comunque preoccupanti. Subito dopo l'aggressione, i malviventi hanno strappato dal collo della vittima una collana d'oro e sono scesi alla fermata di San Giuliano Milanese, facendo perdere le proprie tracce.

