Uomini lupi e foreste | racconti del Falterona e del Casentino

Beppe Sodo, all’anagrafe Giuseppe Bartolini, era l’uomo del Falterona. Alto, asciutto, nervi e muscoli tesi come corde d’acciaio, sembrava fatto della stessa materia dura e selvaggia della montagna. È stato lui a portarmi, durante i lunghi inverni, a sfamare una vecchia lupa solitaria. La incontravamo in un viottolo innevato tra il rifugio del Vai e lo skilift della STIF, alla Burraia. Una lupa magra, fiera, che ci aspettava come fosse parte della montagna stessa. Quando ero troppo leggero per riuscire a tendere la molla della sciovia a stanga lunga, Beppe mi caricava sulle spalle, come fosse la cosa più naturale del mondo. 🔗 Leggi su Lortica.it

