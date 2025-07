WTA Amburgo 2025 risultati 15 luglio | avanzano Loïs Boisson ed Anna Bondár eliminata Nicole Fossa Huergo

Prosegue il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Hamburg Ladies Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Amburgo, in Germania: esce di scena l’unica azzurra scesa oggi in campo, Nicole Fossa Huergo, ripescata come lucky loser ma subito eliminata. Ad eliminare la tennista italiana è la spagnola Leyre Romero Gormaz, che si impone sulla lucky loser azzurra con un duplice 6-1. Il derby tra qualificate tedesche premia Caroline Werner, che supera la connazionale Valentina Steiner con lo score di 7-6 (4) 6-2. L’ austriaca Sinja Kraus batte in rimonta la turca Berfu Cengiz, sconfitta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4, mentre la testa di serie numero 7, la magiara Anna Bondár, piega in tre set la wild card tedesca Noma Noha Akugue, battuta per 6-4 3-6 7-6 (3). 🔗 Leggi su Oasport.it

