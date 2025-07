Portofino vietato l' accesso a clochard e mendicanti per tutelare la vocazione turistica del borgo

L'ordinanza firmata dal sindaco Viacava sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre Il borgo marino più esclusivo del nord Italia (e dintorni) dice stop all’accattonaggio, anche non molesto, nelle aree centrali, nei parcheggi, nei pressi delle chiese e lungo il molo Umberto I. Stiamo parland. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Portofino, vietato l'accesso a clochard e mendicanti per tutelare la vocazione turistica del borgo

In questa notizia si parla di: borgo - portofino - vietato - accesso

Portofino, costa 3 euro l’ora, 72 euro al giorno posteggiare una moto nel borgo - Dal 30 maggio introdotta una nuova zona a pagamento anche per i veicoli a due ruote, protestano i dipendenti dei locali che non trovano posti liberi

Ordinanza anti accattonaggio a Portofino per tutelare la “vocazione turistica del borgo” - Un’ordinanza anti accattonaggio, bivacco e alcol a tutela della “ vocazione turistica del borgo “. È quanto stabilisce un’ordinanza del Comune di Portofino (Genova) in vigore fino a fine settembre, riferisce il Secolo XIX.

Basta riposini sulle panchine e alcol in strada, l’ordinanza anti-bivacco a Portofino: «Così tuteliamo la vocazione turistica del borgo» - Un picnic con i piedi a penzoloni sull’acqua? Una riposino sulle panchine del lungomare ligure? O una semplice birra fresca con gli amici? Portofino dice basta.

Portofino, vietato l'accesso ai mendicanti per tutelare il turismo; Portofino: festa indiana di sabato 1 giugno, le limitazioni all’accesso al Borgo; Il tempo di un selfie in piazzetta: a Portofino multe per i pedoni che si fermano troppo.

Portofino, vietato l'accesso ai medicanti per "tutelare il turismo" - Il Comune di Portofino vieta l'accattonaggio anche non molesto in centro, nei parcheggi pubblici, vicino alle chiese e sul molo Umberto I. Segnala msn.com

Portofino dichiara guerra alla povertà: vietato chiedere l’elemosina in centro (ma anche mangiare su panchine e girare in costume) - Fa discutere la nuova ordinanza comunale di Portofino che vieta l’accattonaggio anche non molesto nelle vie del centro. Si legge su greenme.it