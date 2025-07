Mountain Bike i convocati dell’Italia per gli Europei in Portogallo

Il commissario tecnico Mirko Celestino ha diramato i convocati dell’Italia per gli Europei di mountain bike, che saranno in programma in Portogallo a Melgaço dal 23 al 27 luglio. C’è chiaramente grande attesa per la squadra azzurra, visto che nella scorsa edizione Simone Avondetto si è laureato campione d’Europa nella categoria cross country. Con lui saranno in gara anche Luca Braidot e Juri Zanotti. L’Italia ha vinto l’oro anche nella staffetta mista lo scorso anno e cercherà di ripetersi. In campo femminile sono sempre tre le azzurre scelte nella classe Elité e parteciperanno Martina Berta, Nicole Pesse e Chiara Teocchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

