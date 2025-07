Lazio corteo anti-Lotito | La politica lo ha messo la politica lo deve togliere

Manifestazione contro il presidente Claudio Lotito da parte dei tifosi della Lazio. Al corteo, che ha attraversato via dei Fori Imperiali, hanno partecipato alcune migliaia di persone. Cori e striscione contro il senatore di Forza Italia: ‚Äú La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere ‚ÄĚ, recita la scritta in testa. I tifosi biancocelesti chiedono, infatti, che Lotito lasci la presidenza, accusandolo di una gestione societaria inappropriata: ‚ÄúIn questi 21 anni Lotito ha fatto di tutto per non farsi stimare. Siamo arrivati a un punto di non ritorno‚ÄĚ, dice un tifoso. ‚ÄúLa gestione √® scellerata indipendentemente dalla situazione economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Lazio, corteo anti-Lotito: ‚ÄúLa politica lo ha messo, la politica lo deve togliere‚ÄĚ

