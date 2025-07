Scuola e donne | tra burnout stress e diritti ancora negati

Durante il congresso Equalpro sul lavoro delle donne nella scuola e nel pubblico impiego, esperti, sindacalisti e rappresentanti istituzionali hanno affrontato i nodi critici legati a stress, burnout e salute mentale delle lavoratrici, con un focus particolare sulle docenti. Il contesto scolastico italiano, caratterizzato da un’elevata età media del corpo docente e da un’alta percentuale . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

