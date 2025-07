Palhinha Inter è lui il nuovo nome per il centrocampo | dalla Germania sicuri si tratta per questa cifra

Palhinha Inter, le ultime sul futuro del centrocampista del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. C’è un nome nuovo per il centrocampo dell’ Inter, e l’indiscrezione arriva direttamente dalla BILD, una delle principali testate tedesche, molto vicina alle vicende di casa Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla testata, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Joao Palhinha, centrocampista portoghese arrivato la scorsa stagione dal Fulham per una cifra di 51 milioni di euro. Tuttavia, nonostante il costo elevato del suo acquisto, Palhinha non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e il Bayern sembra ora disposto a lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Internews24.com

