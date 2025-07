Paolo Cavallone in concerto a Roma martedì 22 luglio

Photo © Trung-Hieu Do ROMA – Dopo i successi internazionali torna a esibirsi in Italia il Maestro Paolo Cavallone. Sarà Roma la città sede di un concerto evento, che vedrà il compositore italiano esibirsi al pianoforte, in una performance tra musica e poesia. Appuntamento martedì 22 luglio, alle ore 20.30, al Chiostro di Campitelli al Teatro Marcello (Piazza Campitelli, 9), nell’ambito della rassegna “Estate a Roma – Concerti del Tempietto”. La serata vedrà protagonisti tre compositori, che sono accomunati dall’appartenenza al catalogo dell’editore MEP (Music Ensemble Publishing), diretta da Dino Piretti, Luigi Taglioni e Marcello Appignani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

