Gusto Italia dal 18 al 27 luglio sul Lungomare di Marina di Camerota

Da venerdì 18 luglio a domenica 27 luglio la fiera delle tipicità italiane Gusto Italia raggiungerà il Lungomare di Marina di Camerota. Gusto Italia si appresta a vivere la seconda tappa di questa estate. Da venerdì 18 luglio a domenica 27 luglio la fiera delle tipicità italiane e delle tradizioni artigiane raggiungerà il Lungomare di Marina di Camerota. In programma dieci giorni ricchi di attività, spettacoli.

