Ardea blitz contro furti di luce e acqua | sgomberato appartamento in centro

Ardea – Operazione congiunta all’alba in via della Croce, nel cuore del centro storico di Ardea, dove la polizia municipale, guidata dal maggiore Marzia Sgrò (nella foto), con il supporto dei carabinieri della tenenza locale, ha effettuato una perquisizione e un controllo approfondito in un appartamento occupato da famiglie nomadi. All’intervento hanno partecipato anche tecnici Enel e operatori della concessionaria comunale Idrica. Il blitz è nato a seguito delle numerose denunce dei residenti della zona, stanchi di sopportare continui disagi: dai furti di energia elettrica e acqua, al degrado che aveva trasformato la piccola via in un’area di abbandono. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

