Il messaggio di Papa Leone XIV alla Partita del Cuore | È ancora possibile incontrarsi anche in un tempo di divisioni di bombe e di guerre – Il video

Il messaggio di Papa Leone XIV alla Partita del Cuore

In un videomessaggio per la "Partita del Cuore 2025 – La Rivincita", tra Nazionale Cantanti e Nazionale Politici, in programma martedì 15 luglio allo stadio "Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia" de L'Aquila, Papa Leone XIV ha lanciato un appello accorato: « È ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre. È necessario costruire le occasioni per farlo. Sfidare le divisioni e riconoscere che questa è la sfida più grande: incontrarsi». Il Pontefice ha poi sottolineato il valore simbolico dell'evento, che coniuga sport, beneficenza e solidarietà. «"Partita" e "cuore" diventano così due parole da coniugare insieme.

Il messaggio di Leone XIV ai partecipanti e agli spettatori della Partita del Cuore; Il videomessaggio di Papa Leone XIV per la Partita del cuore; Leone XIV: lo sport trasforma lo scontro in incontro, si fermi la rincorsa dell'odio.

Papa Leone XIV: "E' sempre possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre" - Stadio gremito e grande emozione per il videomessaggio che papa Leone XIV ha voluto inviare alla 34esima edizione della Partita del Cuore, l'evento sportivo e di charity, patrocinato dal Senato della

Papa: in tempo di guerre incontrarsi è la sfida più grande - "'Partita' e 'cuore' diventano così due parole da coniugare insieme.