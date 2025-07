Papa Leone XIV interviene durante La Partita del Cuore 2025

Sorpresa durante La Partita del Cuore 2025, in diretta su Rai 1. Prima del fischio d'inizio, viene trasmesso un videomessaggio di Papa Leone XIV dedicato proprio all'evento sportivo e benefico giunto alla 34° edizione, la prima per il nuovo Pontefice. Ecco le sue parole. Le parole di Papa Leone XIV per La Partita del Cuore 2025. Cari amici che giocate o assistete alla partita del cuore, questo vostro incontro mi induce a condividere alcune riflessioni; a partire dal significato delle parole che lo definiscono: "partita" e "cuore". Partita significa, in questo caso, incontro. Un incontro dove anche gli avversari trovano una causa che li unisce: quest'anno, in particolar modo, quella dei bambini che chiedono aiuto, dei bambini che arrivano in Italia da zone di guerra, e ai quali un progetto dell'Ospedale e della Fondazione Bambin GesĂą e della Caritas Italia offre accoglienza.

