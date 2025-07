Uno dei legali del condannato per la morte di Chiara Poggi fa il punto della situazione su quanto sta accadendo: “Chiarezza e umiltĂ , si lasci lavorare la Procura” Non è facilissimo parlare con lui, il suo telefono non fa che squillare, soprattutto in questi ultimi giorni con l’incidente probatorio aperto e con le tante rivelazioni che si stanno accavallando in queste ore così particolari. L’avvocato Antonio De Renzis fa parte dello staff legale di Alberto Stasi, è entrato in una seconda fase ma ci sta mettendo sempre la faccia e le sue argomentazioni sono precise e puntuali ogni volta, sia quando risponde che quando ci sono i confronti in televisione. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Delitto Garlasco, De Renzis, il legale di Stasi: “Non era facile riaprire le indagini, un grande coraggio”