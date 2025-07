Come ha fatto Kaio Jorge a trasformarsi da esubero alla Juve a capocannoniere del campionato brasiliano

Kaio Jorge è diventato il nuovo capocannoniere del campionato brasiliano dopo la tripletta messa a segno col suo Cruzeiro contro il Gremio. Una trasformazione dopo essere stato ceduto dalla Juve come esubero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Calciomercato estero, Kaio Jorge si rilancia in Brasile. L’ex Juve e Frosinone cercato da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen - Calciomercato estero, Kaio Jorge si rilancia in Brasile. L’ex Juve e Frosinone cercato da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen Kaio Jorge era sbarcato in Italia nel 2021 con l’etichetta del talento predestinato.

