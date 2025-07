Ucraina Trump | Niente missili a lungo raggio per Kiev Zelensky non deve colpire Mosca

(Adnkronos) – Donald Trump nega di voler consegnare all'Ucraina missili a lungo raggio, che renderebbero possibile colpire obiettivi piĂą in profonditĂ in Russia. "No, non intendiamo farlo", ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti lasciando la Casa Bianca, secondo quanto riporta la Cnn. Tuttavia, nei colloqui con gli alleati europei, il presidente non ha . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ucraina - trump - missili - lungo

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Trump afferma che al momento non ha intenzione di trasferire missili a lungo raggio all'Ucraina @ultimoranet Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che invierà missili antiaerei Patriot in Ucraina, aggiungendo che sono necessari per difendere il Paese perché il presidente russo Vladimir Putin "parla bene, ma poi bombarda tutti la sera". Trump non h Vai su Facebook

Trump: “Per ora non invierò missili a lungo raggio a Kiev. Zelensky non prenda di mira Mosca” - Trump alla BBC dopo decisione di invio armi a Kiev: Non ho chiuso con Putin; Trump fa marcia indietro sui missili per attaccare. Kallas (Ue): «Mosca usa sempre più armi chimiche; Ucraina, Trump: Niente missili a lungo raggio per Kiev, Zelensky non deve colpire Mosca.

Ucraina, Trump: "Niente missili a lungo raggio per Kiev, Zelensky non deve colpire Mosca" - Donald Trump nega di voler consegnare all'Ucraina missili a lungo raggio, che renderebbero possibile colpire obiettivi più in profondità in Russia. Lo riporta msn.com

Guerra Ucraina, Kiev può davvero colpire Mosca? I missili Tomahawk e il via libera di Trump: cosa può succedere ora - Il presidente degli Stati Uniti, Donal Trump, avrebbe incoraggiato il leader ucraino Volodymir Zelensky a intensificare gli attacchi contro la Russia, arrivando persino a chiedergli se avrebbe potuto. Da msn.com