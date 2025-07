Taremi apre alla cessione | poi tutto sul profilo ‘offensivo’ per Chivu – Sky

In casa Inter si lavora intensamente sul fronte uscite per sbloccare nuove operazioni in entrata. Al centro delle manovre c’è il nome di Mehdi Taremi, sempre più vicino alla partenza dopo una stagione al di sotto delle aspettative. IN USCITA – Mehdi Taremi, come ormai noto, non rientra nei piani del nuovo tecnico Cristian Chivu, e il club sta cercando una sistemazione che permetta di generare una plusvalenza utile per finanziare nuove operazioni di mercato. Tra le destinazioni più concrete c’è il Besiktas, che da tempo segue con interesse Taremi e ha intensificato i contatti negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Inter-news.it

