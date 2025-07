scarica subito gli sfondi ufficiali di ios 26 per il tuo iphone

Subito dopo il keynote della WWDC 2025 , Apple ha rilasciato la prima beta per sviluppatori di iOS 26. Come di consueto, il nuovo sistema include un nuovo set di sfondi predefiniti in linea con il design aggiornato, che puoi scaricare qui. Assicurati di cliccare sulle immagini e di salvare lo sfondo ad alta risoluzione, quindi impostalo come immagine di sfondo tramite l’app Foto o l’app Impostazioni se stai utilizzando un dispositivo iOS. Sfondi iOS 26. Dark Light SCARICA DARK SCARICA LIGHT Oltre alla revisione del design, iOS 26 introduce aggiornamenti a CarPlay, una nuova app Giochi, più strumenti di Apple Intelligence e aggiornamenti ad Apple Music, Mappe e Wallet. 🔗 Leggi su Lorenzoperucci.com

