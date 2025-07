Ancora uno sconto pena per Hjorthvedova cc ' infangato mio eroe'

"Non ha fatto altro che aggiungere altro dolore alla sofferenza per la morte violenta di mio marito Mario". "L'aver calpestato e infangato da parte di alcuni protagonisti di questa tristissima vicenda giudiziaria la memoria di un giovane sposo, caduto mentre espletava il proprio servizio, con la complicit√† di una certa stampa e di taluni politici, non hanno fatto altro che mostrare il volto disumano di un falso pietismo che respingo al mittente", aggiunge. Mario Cerciello Rega non si √® riconosciuto come eroe, sottolinea la moglie, "un eroe con sogni semplici, come tanti servitori dello Stato che sono al servizio della comunit√† con sacrificio e abnegazione rispettando un giuramento di fedelt√†, che hanno qualcuno che li aspetta a casa e che progettano il futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

