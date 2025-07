Ha pianificato di ucciderla | perché è stato dato l'ergastolo a Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, responsabile dell'omicidio pluriaggravato di Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina (Milano). Oggi, a due mesi di distanza dalla sentenza, sono state rese note le motivazioni della condanna: "Fontana ha pianificato di ucciderla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ossessione della “mediocrità ”: per questo Davide Fontana ha pianificato l’omicidio e fatto a pezzi Carol Maltesi - Milano – La paura di “ripiombare nella mediocrità ” avrebbe spinto Davide Fontana a pianificare l’ omicidio di Carol Maltesi.

