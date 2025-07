Antonella 77 anni morta dopo 48 ore su una barella | aperta un’inchiesta per omicidio colposo

Per due giorni interi è rimasta su una barella al pronto soccorso, colpita da un’ischemia cerebrale e in attesa di un posto letto. Quindici giorni dopo, Antonella Mettini, 77 anni, residente a Carsoli, è morta per un arresto cardiaco. Ora, su quanto accaduto, la Procura di Avezzano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in ambito sanitario. A presentare la denuncia è stato il figlio della donna, il giornalista Francesco Capozza, che in un lungo post sui social ha chiesto giustizia per sua madre: « Non chiedo vendetta, ma la veritĂ . Mia madre meritava rispetto, ascolto e cura. Voglio che nessun altro debba vivere una vicenda simile». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Antonella, 77 anni, morta dopo 48 ore su una barella: aperta un’inchiesta per omicidio colposo

Avezzano, rimane 48 ore su una barella in pronto soccorso a seguito di un'ischemia: donna di 77 anni muore 15 giorni dopo; Avezzano, donna di 77 anni per 48 ore sulla barella del pronto soccorso dopo un'ischemia: 15 giorni dopo muore

Avezzano, rimane 48 ore su una barella in pronto soccorso a seguito di un’ischemia: donna di 77 anni muore 15 giorni dopo - La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in ambito sanitario, accogliendo la denuncia presentata dal figlio della donna, il giornalista Francesco Capozza L'articolo Avezzano, rimane 48 o ... Secondo msn.com

Avezzano, donna di 77 anni per 48 ore sulla barella del pronto soccorso dopo un'ischemia: 15 giorni dopo muore - Il professionista ha presentato denuncia e la procura ha aperto un’inchiesta con l’accusa di omicidio colpos ... Da msn.com