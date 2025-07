watchOS 26 offre un’esperienza ancora più personale su Apple Watch con un design Liquid Glass e funzionalità intelligenti

Oggi Apple ha presentato in anteprima watchOS 26, con un nuovo, splendido look e più intelligenza, per offrire un’esperienza ancora più personalizzata e aiutare l’utente a vivere una vita sana, attiva e connessa. Grazie al nuovo design con Liquid Glass, la Raccolta smart, il Centro di Controllo e il quadrante Foto, così come l’esperienza di navigazione e i controlli in-app, diventano più espressivi, pur risultando subito familiari a chi già conosce watchOS. Apple Intelligence migliora l’esperienza di allenamento con Workout Buddy, che motiva l’utente con messaggi audio personalizzati. L’app Allenamento ha un nuovo layout e propone brani da ascoltare in base ai gusti dell’utente e al tipo di workout. 🔗 Leggi su Lorenzoperucci.com

