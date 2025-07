Mbangula si sposa! L’annuncio dell’esterno della Juve fa esplodere i tifosi sui social | le FOTO e il messaggio

Mbangula si sposa! L’annuncio dell’esterno della Juve fa esplodere i tifosi: la FOTO pubblicata dal bianconero. Il giovane talento belga della Juventus, Samuel Mbangula, ha recentemente condiviso con i suoi fan una notizia speciale e personale. Attraverso un post su Instagram, il calciatore ha annunciato il suo matrimonio, un traguardo importante che segna una nuova fase della sua vita privata. Il post, accompagnato da una foto che mostra il futuro sposo felice insieme alla sua compagna, ha subito raccolto una miriade di reazioni entusiastiche da parte dei suoi follower, che non hanno tardato a congratularsi con lui per il grande passo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula si sposa! L’annuncio dell’esterno della Juve fa esplodere i tifosi sui social: le FOTO e il messaggio

Juventus, Mbangula si sposa: la FOTO del giocatore bianconero.

