Due ragazzi scomparsi nel fiume | ricerche in corso non sono riemersi

L’ allarme è scattato poco prima delle 19: alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto i giovani lanciarsi in acqua apparentemente senza difficoltà , ma poi non hanno più avuto notizie. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze, mentre sono partite le operazioni di ricerca lungo il corso d’acqua, che resta particolarmente pericoloso in alcuni tratti anche per i nuotatori più esperti. Le operazioni si concentrano nelle aree in cui i ragazzi potrebbero essere stati trascinati dalla corrente. Le condizioni del fiume Oglio, spesso insidiose a causa di mulinelli e fondali irregolari, rappresentano una delle ipotesi principali sulla possibile tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Due ragazzi scomparsi nel fiume: ricerche in corso, non sono riemersi

