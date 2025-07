Barrenechea Benfica nuova avventura per l’ex Juve | il trasferimento del centrocampista avverrà per questa incredibile cifra

Barrenechea Benfica, nuova avventura per l’ex Juve: i dettagli sul futuro dell’argentino in vista della nuova stagione. Enzo Barrenechea sta per intraprendere una nuova avventura nella sua carriera calcistica, e lo farà con una delle squadre più prestigiose del calcio europeo: il Benfica. Il giovane centrocampista argentino, che ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi grazie alle sue prestazioni, ha raggiunto un accordo con il club portoghese per un trasferimento che si concretizzerà nelle prossime ore. La trattativa, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, prevede un accordo che vede Barrenechea trasferirsi al Benfica per una cifra di 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Barrenechea Benfica, nuova avventura per l’ex Juve: il trasferimento del centrocampista avverrà per questa incredibile cifra

In questa notizia si parla di: benfica - avventura - barrenechea - juve

#Benfica, in arrivo #Barrenechea dall’Aston Villa: i dettagli Vai su X

Dalla panchina della #Juventus a... senza squadra. La parabola di #ThiagoMotta. Pochi mesi dopo l'esonero, il tecnico che ha guidato la #Juve inizia la stagione da disoccupato. Che effetto vi fa questa notizia? Dite la vostra! LEGGI TUTTE LE NOTIZI Vai su Facebook

Nuova avventura in vista per l'ex Juventus Barrenechea: lo aspetta il Benfica; Barrenechea Benfica: nuova avventura per l'ex Juve; Romano - Benfica, chiuso l'arrivo di Barrenechea: quanto guadagna la Juventus.

Nuova avventura in vista per l'ex Juventus Barrenechea: lo aspetta il Benfica - Dopo una stagione positiva in prestito al Valencia, il centrocampista argentino è vicinissimo ... Lo riporta tuttojuve.com

Romano - Benfica, chiuso l'arrivo di Barrenechea: quanto guadagna la Juventus - Enzo Barrenechea ha lasciato la Juventus da un anno nella maxi operazione con Iling- Riporta ilbianconero.com