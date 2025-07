È morto Enrico Valenti il padre del pupazzo Uan di Bim Bum Bam

Ci ha lasciati all’età di 71 anni Enrico Valenti, lo storico ideatore del pupazzo di “Uan” della trasmissione per ragazzi “Bim Bum Bam” condotta da un giovane Paolo Bonolis; per la televisione aveva creato tanti altri personaggi, oltre alla compagnia di animazione Gruppo 80. Si è spento a 71 anni Enrico Valenti, l’uomo che ha fatto sognare milioni di bambini degli anni’80 e ’90 grazie al pupazzo “Uan”, creato appositamente per la trasmissione di enorme successo “Bim Bum Bam” condotta da un giovanissimo Paolo Bonolis agli esordi. Era stato anche il co-fondatore di Gruppo ’80, una compagnia di animazione diretta assieme all’amica e socia di una vita Kitty Perria, e negli ultimi anni si era dedicato ad un’altra sua grande passione, la fotografia, creando persino un sito Internet dove poter ammirare i suoi numerosi e premiati scatti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morto Enrico Valenti, il padre del pupazzo “Uan” di “Bim Bum Bam”

