La notizia è che un tribunale della Lombardia, quello di Busto Arsizio, ha udienze rinviate fino al 2031. Proprio così: sette anni. Per allora, la popolazione mondiale toccherà gli 8,5 miliardi, la temperatura media supererà (ahimè) di oltre 1,5?gradi i livelli pre?industriali e la Cina si sarà probabilmente affermata come prima potenza economica globale. Eppure, anche quando tutto questo sarà accaduto, qualcuno starà ancora aspettando di comparire davanti a un giudice di pace di Busto Arsizio. Lo spaziotempo della giustizia italiana pare una singolarità scientifica. Un fenomeno cui gli esperti non riescono, nonostante incessanti sforzi, a dare una completa spiegazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giustizia del duemilacredici