Guerra in Ucraina ecco i missili che Trump sta per inviare a Zelensky Putin trema VIDEO

L'annuncio della fornitura di sistemi Patriot e di altro equipaggiamento militare sofisticato all'Ucraina da parte degli Stati Uniti segna un punto di svolta significativo nel conflitto in corso. Le parole del presidente americano, pur non specificando il numero esatto dei sistemi Patriot, hanno chiarito l'intento di fornire un supporto militare cruciale, di cui l'Ucraina "ha disperatamente bisogno". Questo gesto va ben oltre la mera assistenza militare; è una dichiarazione di intenti che rafforza il fronte occidentale a sostegno di Kiev e sottolinea la determinazione a contrastare l'aggressione.

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Rubio: accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra - "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra".

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

Ucraina, ecco il nuovo arsenale di missili (dagli Usa) per contrattaccare la Russia: dai Tomahawk agli Atacms; VIDEO: Ecco i missili che gli Usa potrebbero inviare all'Ucraina; Cos'è il nuovo missile ucraino che può raggiungere Mosca: ecco il Long Neptune.

Cosa sono i missili Tomahawk: potenti, precisi e versatili. Ecco i punti di forza - Le versioni più recenti hanno capacità duali, permettendo di colpire sia bersagli terrestri che navali, ... Come scrive msn.com

Ucraina, Trump: "Niente missili a lungo raggio per Kiev, Zelensky non deve colpire Mosca" - Donald Trump nega di voler consegnare all'Ucraina missili a lungo raggio, che renderebbero possibile colpire obiettivi più in profondità in Russia. Si legge su adnkronos.com