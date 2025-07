Colle Romito sicurezza fuori controllo | cittadini esasperati chiedono più forze dell’ordine

Ardea – A quattro anni dalla terribile strage del 2021 che costò la vita a due fratellini e a un anziano, Colle Romito è di nuovo al centro delle cronache per una lunga scia di episodi di criminalità diffusa. Allora fu Andrea Pignani a terrorizzare il comprensorio residenziale, aprendo il fuoco nel cuore del quartiere e uccidendo David e Daniel Fusinato, di 5 e 10 anni, e Salvatore Ranieri, un pensionato di 74 anni, prima di togliersi la vita ( rainews.it ). Quel drammatico episodio sembrava destinato a segnare uno spartiacque per la sicurezza locale, ma oggi gli abitanti si ritrovano ancora ostaggio di furti, aggressioni e degrado. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

