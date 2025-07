Gaia de Gol la 15enne si arrampica con le amiche su un cumulo di massi sul fiume Piave per fare un selfie | il terreno cede e muore schiacciata

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Erano andate al fiume per godersi la giornata di sole e avevano deciso di scattarsi un selfie insieme. Le tre ragazze si sono quindi arrampicate su una parete. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gaia de Gol, la 15enne si arrampica con le amiche su un cumulo di massi sul fiume Piave per fare un selfie: il terreno cede e muore schiacciata

In questa notizia si parla di: fiume - gaia - 15enne - arrampica

Torrente Pesa a Montelupo: alleanza per il fiume. Autorità di bacino: 10mila euro per le plastiche. Soddisfazione di Gaia Checcucci - Educazione ambientale, formazione, sensibilizzazione. Queste sono soltanto alcuni dei temi facenti parte del protocollo “Alleanza per il fiume”.

Serchio per amico: 140 bambini delle scuole di Lucca con l’Autorità di bacino. Gaia Checcucci: “Bene far conoscere il fiume” - Una festa, ma anche una lezione sul fiume Serchio, un percorso alla scoperta dell'ecosistema fluviale.

Arno per amico: duecento bambini delle scuole di Firenze sul fiume con l’Autorità di bacino di Gaia Checcucci - Una festa, ma anche una lezione sull'Arno. Protagonisti 200 bambini delle scuole di Firenze alla scoperta del fiume in tre punti d'osservazione privilegiati: la sede della società Canottieri Comunali, accanto al ponte Da Verrazzano, all'Anconella, fra l'acquedotto e l'Albereta, e alle cascine, vicino alla passerella pedonale.

Gaia de Gol, la 15enne si arrampica con le amiche su un cumulo di massi sul fiume Piave per fare un selfie: il terreno cede e muore schiacciata; Tragedia a Cesiomaggiore (Belluno), si arrampica su un costone per fare una foto ma la roccia cede: morta 15enne; Belluno, 15enne morta dopo essersi arrampicata su un costone per scattarsi una foto.

Gaia de Gol, la 15enne si arrampica con le amiche su un cumulo di massi sul fiume Piave per fare un selfie: il terreno cede e muore schiacciata - Erano andate al fiume per godersi la giornata di sole e avevano deciso di scattarsi un selfie insieme. Da ilgazzettino.it

Per una foto si arrampica su un costone che cede, morta una 15enne - Morta per farsi una foto, travolta e schiacciata da un grosso sasso che si è staccato da un pilone su cui si era arrampicata facendola precipitare a terra. Scrive ansa.it