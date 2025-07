Empoli definite le visite mediche di Carboni! Ecco quando – Sky

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter ha definito la cessione in prestito di Franco Carboni. L’argentino andrà di nuovo in prestito, questa volta all’Empoli. CESSIONE – Dopo la partenza di Valentín Carboni, destinato al Genoa in prestito, anche il fratello maggiore Franco saluta l’ Inter. Il difensore argentino classe 2003 è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie B con la maglia dell’ Empol i. Il club toscano ha definito l’operazione con l’Inter e attende il giocatore per le visite mediche, fissate per mercoledì 16 luglio. Franco Carboni, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è pronto a mettersi in gioco per conquistarsi spazio e visibilità in Toscana. 🔗 Leggi su Inter-news.it

