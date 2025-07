Il Milan pensa in grande | un nuovo padrone per la fascia sinistra?

Max Allegri ha un nuovo sulla corsia mancina dopo l’addio di Theo Hernandez: pronto l’assalto al grande obiettivo (Ansa Foto) – SerieAnews È finita un’era. Dopo sei stagioni da protagonista, Theo Hernandez ha salutato Milano per iniziare una nuova avventura in Arabia, firmando con l’Al Ahly. Un addio pesante, simbolico, che lascia un buco difficile da colmare sulla fascia sinistra. Ma non c’è tempo per guardarsi indietro: il nuovo Milan, con Massimiliano Allegri di nuovo in panchina, ha bisogno subito di risposte concrete. E il nome che rimbalza sempre più forte tra Casa Milan e Madrid è uno di quelli che accendono la curiosità dei tifosi: Fran Garcia. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Milan pensa in grande: un nuovo padrone per la fascia sinistra?

Calciomercato Milan, quale futuro per Zeroli? La rivale in Serie A ci pensa - Kevin Zeroli potrebbe rimanere a giocare in Serie A nella prossima stagione: una rivale diretta del Milan lo vorrebbe

Via Maignan? Il Milan pensa a Svilar: la Roma acceleri per il rinnovo - Weekend di Serie A iniziato, ma per la Roma bisognerà aspettare lunedì sera. I giallorossi chiuderanno il turno sul campo dell’Atalanta, consci di quelli che saranno stati i risultati delle rivali per la Champions, un’arma a doppio taglio che Ranieri dovrà essere bravo a gestire col gruppo.

Massara lascia il Rennes, il comunicato: ora ritorno in Serie A dell’ex direttore sportivo del Milan? Un club ci pensa - Massara ritorna in Serie A? Il direttore sportivo ex Milan lascia il Rennes: rescissione consensuale con i francesi Frederic Massara lascia ufficialmente il Rennes dopo meno di un anno: il club francese e il dirigente italiano hanno deciso di interrompere consensualmente il rapporto iniziato nel luglio 2024.

ATTACCO DURISSIMO ALLA #JUVENTUS E A #COMOLLI Intervenuto ai microfoni di 'Radio Radio', Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così dei bianconeri in relazione alla vicenda #Vlahovic e al suo possibile passaggio al #Milan Che ne pensate?

Milan, Tare pensa alla fascia destra: i candidati sono Doué e Pubill - Se sulla sinistra si sta cercando l'erede di Theo Hernandez, sulla destra c'è una lacuna da colmare ... Lo riporta msn.com

Milan, fascia senza padrone: da Calabria a Maignan, sono già 5 i capitani - Milan, fascia senza padrone: da Calabria a Maignan, sono già 5 i capitani. Da gazzetta.it