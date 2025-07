Tragedia in mare | padre muore in mare per salvare il pallone del figlio

Un pomeriggio d'estate si è trasformato in tragedia sulle spiagge di Triscina di Selinunte, nel Trapanese. Un uomo di 47 anni ha perso la vita davanti alla sua famiglia, nel tentativo di recuperare un pallone finito al largo per il vento. Un gesto semplice, mosso dall'affetto per il figlio, si è concluso nel modo piĂą drammatico possibile. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 14 luglio, quando la spiaggia era ancora gremita di famiglie e turisti. Secondo i testimoni, l'uomo si trovava vicino alla riva con i figli. Improvvisamente, un'ondata ha portato via il pallone dei bambini, spingendolo a largo.

