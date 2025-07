Juventus Padoin alla guida della primavera

Juventus, Padoin alla guida della Primavera: un simbolo bianconero Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juventus Under 20, un ritorno carico di significato per l’ex centrocampista bianconero. * Sportmediaset * riporta che Padoin, dopo essere stato vice di Francesco Magnanelli nella passata stagione, prende le redini della Primavera in seguito all’addio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Padoin alla guida della primavera

In questa notizia si parla di: juventus - padoin - guida - primavera

Juventus: Simone Padoin per la primavera bianconera - Una nuova guida per l’Under 20 La Juventus sta plasmando il futuro del suo settore giovanile, e Simone Padoin è il prescelto per la panchina della Primavera, o Under 20.

Juventus, UFFICIALE Padoin: è il nuovo tecnico della formazione U20 - Se per la panchina della Prima Squadra è arrivata la conferma di Igor Tudor, a cambiare condottiero è invece la Juventus U20, il cui allenatore non sarà più Francesco Magnanelli.

Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juventus Primavera Il comunicato ? Vai su Facebook

Il talismano Padoin è il nuovo allenatore della Primavera della Juventus; Juventus, i classe 2008 al raduno della Primavera di Simone Padoin; U20 | Juventus-Genoa | Il commento di Padoin.

Corriere di Torino - Padoin guida la primavera - Come riporta Corriere di Torino, Vinovo comincia la stagione della Juventus Primavera. Scrive tuttojuve.com

Juve Primavera, iniziata la nuova stagione agli ordini di Padoin: la GALLERY della prima giornata di lavoro - Juve Primavera, iniziata la nuova stagione agli ordini di Padoin: tutte le FOTO del primo giorno di lavoro a Vinovo La stagione 2025/26 della Juve Primavera è ufficialmente iniziata. Segnala juventusnews24.com