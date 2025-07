Mercato Juve la rivale fa sul serio per Wesley | primo passo importante per portarlo in Serie A L’indiscrezione

Mercato Juve, la rivale fa sul serio per Wesley: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’esterno brasiliano. La Roma ha fatto il primo passo importante per portare in Italia Wesley, talento brasiliano del Flamengo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha presentato un’offerta ufficiale al Flamengo di 20 milioni di euro più bonus per assicurarsi l’esterno classe 2003, ma la proposta è stata respinta. Il club brasiliano ha infatti richiesto una cifra superiore, fissando il prezzo per Wesley a 25 milioni di euro più bonus. Il Flamengo ha ritenuto insufficiente l’offerta della Roma, considerando Wesley uno dei giovani più promettenti del calcio brasiliano accostato anche al mercato Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, la rivale fa sul serio per Wesley: primo passo importante per portarlo in Serie A. L’indiscrezione

La Juve punta Wesley, il Flamengo fa il prezzo: la trattativa e i piani di Comolli sulle fasce - I due club sono impegnati al Mondiale e nei prossimi giorni si incroceranno a Philadelphia: possibile un incontro

