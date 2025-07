Ucraina Trump | Non sto dalla parte di nessuno

Volodymyr Zelensky non deve prendere di mira Mosca e “io non sto dalla parte di nessuno”. Le parole di Donald Trump sono giunte qualche ora dopo che il Financial Times, citando alcune fonti informate, aveva riportato che il presidente Usa avrebbe incoraggiato privatamente Kiev a intensificare gli attacchi in profondità sul territorio russo, chiedendo persino a Zelensky ne se potesse colpire Mosca nel caso gli Stati Uniti avessero fornito armi a lungo raggio. “Volodymyr, puoi colpire Mosca? Puoi colpire anche San Pietroburgo?”, avrebbe chiesto Trump durante la telefonata del 4 luglio con Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Non sto dalla parte di nessuno”

In questa notizia si parla di: trump - nessuno - ucraina - zelensky

Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Wsj: "Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi" - Secondo i media, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia.

L’effetto Trump su numeri di Stellantis e Volkswagen: nessuno si salva - La profonda crisi in cui versa i settore dell’auto in Europa è davanti agli occhi di tutti e viene formalizzata ora anche in occasione dei risultati del 1° trimestre, che hanno spinto molte case d’auto europee a rivedere le previsioni per l’anno in corso.

Putin incontra Xi: “I nostri legami non sono contro nessuno”. E il leader cinese attacca Trump: “Insieme contro il bullismo egemonico” - È arrivato al Cremlino per incontrare Vladimir Putin, alla vigilia della parata per l’80/o anniversario della vittoria sul nazifascismo.

“Il presidente ucraino Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca”.Lo ha detto Donald Trump,secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. “Ucraina o Russia? Non sto dalla parte di nessuno” sempre secondo Bloomberg. Vai su X

Libia, stop alla missione Ue: che cosa c’è dietro? Trump- Putin- Zelensky: chi è amico e nemico di chi? Benvenuti a una nuova puntata. Vai su Facebook

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Kallas: «Mosca usa armi chimiche in Ucraina. Sanzioni alla Russia, niente accordo nella Ue». Trump: «Non forniremo missili a lungo raggio a Kiev»; Trump: Kiev o Mosca? Non sto dalla parte di nessuno. Kallas: La Russia intensifica l'uso di armi chimiche; Trump, Ucraina o Russia? Non sto dalla parte di nessuno.

Ucraina, Trump: "Niente missili a lungo raggio per Kiev, Zelensky non deve colpire Mosca" - Donald Trump nega di voler consegnare all'Ucraina missili a lungo raggio, che renderebbero possibile colpire obiettivi più in profondità in Russia. msn.com scrive

Guerra ucraina, Trump a Zelensky: «Perché non avete colpito Mosca?». La risposta: «Se ci fornite le armi possiamo farlo» - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi martedì 15 luglio 2025. Lo riporta ilmessaggero.it