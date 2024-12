Top-games.it - Top 5 avversarie più attraenti dei videogiochi

Non tutti i nemici che troviamo neisono brutti, in alcuni casi, è più che piacevole morire per mano loro.Ragazzi parliamone, per quanto certe volte iriescano a tirare fuori il peggio da noi con scontri difficili e nemici invincibili, ci sono certi nemici che riescono con il loro fascino a tenerci incollati allo schermo. In questa breve classifica andremo a vedere insieme le nemiche più seducenti mai viste nei.5. Jeanne: BayonettaIniziamo la nostra classifica con un personaggio amato dagli appassionati dei retrò game. Chiunque abbia giocato a Bayonetta non ha potuto fare a meno di innamorarsi di Jeanne, affascinante strega e avversaria di Bayonetta. In un gioco dove il fan service si nasconde in ogni angolo, era troppo scontato inserire la protagonista e inevitabile inserire l’antagonista.