Siria il ‘grande gioco’ di Erdogan | così la Turchia rafforza l’influenza

(Adnkronos) – Ankara “ha tutte le ragioni per essere soddisfatta”. E “l’offensiva dei ribellinigeopolitica della”. Di un alleato degli Usa, membro della Nato, che è stato in passato il principale sostenitore della rivolta armata contro il leaderno Bashar al-Assad. Passati 13 anni da quella ribellione, esplosa dopo le proteste antigovernative del 2011 soffocate dalla repressione e degenerate in un sanguinoso conflitto, l’escalation invede Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e fazioni armate alleate protagoniste di una rapida avanzata. Sono arrivate alle porte di Homs e oggi a Doha, in Qatar, dovrebbero tenersi colloqui sullatra Iran, Russia – sostenitori di Assad – e, mentre ieri nella capitale irachena Baghdad si sono incontrati i ministri degli Esteri di Iraq, Iran e