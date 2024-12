Rustico salato in 5 minuti | è velocissimo goloso e non impasti nulla!

Leggi su Donnaup.it

in 5: èe non!Questa è una ricetta velocissima da preparare, il ripieno può essere variato in mille modi, dai salumi alle verdure. Ilche vi vado a mostrare è con ricotta, speck, prosciutto e mozzarella julienne(filone per pizze).Il procedimento è talmente semplice che ne resterete stupiti.Procuratevi uno stampo per muffin, e un rotolo di pasta pizza già pronto, per il ripieno andrà bene qualunque cosa abbiate già in casa.Ora vi mostro come faccio.in 5: èe non!Gli ingredienti per questa ricetta sono:1 rotolo di pasta pronta per pizze rettangolare100 grammi di prosciutto cotto tagliato a listarelle100 grammi di filone per pizze a julienne100 grammi di speck250 grammi di ricottaparmigiano grattugiato q.