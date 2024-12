Prima della Scala a Milano Meyer | Da qui messaggio di pace Ma al corteo volano petardi e fumogeni

Leggi su Open.online

S’inaugura stasera a, come da tradizione nel giorno di Sant’Ambrogio, la stagione lirica del Teatro alla, con l’opera di Verdi «La forza del destino» diretta da Riccardo Chailly per la regia di Leo Muscato, l’ultima per il sovrintendente uscente Dominique. Sul palco reale non ci sono questa volta né il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, né la premier, Giorgia Meloni, entrambi alla cerimonia di riaperturacattedrale di Notre Dame a Parigi. Presente, invece, Liliana Segre. E accanto alla senatrice a vita ci sono altre due donne, Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa e Chiara Bazoli, compagna del sindaco diBeppe Sala. «È un bene che gli uomini stiano ai margini», ha detto La Russa. «Sono contento che il sindaco abbia accettato con piacere la mia proposta di avere al centro del palco Liliana Segre e accanto le nostre signore», ha concluso.